الصمعاني: وزير العدل لا يملك التدخل في القضاء والتطوير ركيزته الشريعة الإسلامية

قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إن استقلال القضاء في المملكة مبدأ ثابت وفق التشريعات والممارسات، ولا يملك وزير العدل أو أي شخص التدخل في القضاء بأي صورة.
وأضاف الوزير خلال لقائه برنامج «في الصورة» المذاع على قناة روتانا خليجية، إن لدينا نقصًا في القضاة لكنه لن يؤثر على عملية تطوير التقاضي، بدأنا الآن نموذجًا لوحدة متخصصة في تدقيق الدعاوى قبل إحالتها للدوائر القضائية، بحيث تكون الجلسة الأولى مؤثرة، على أن تتولى وحدة أخرى تهيئة مشروع الحكم للقاضي.
وتابع الوزير، إن تطوير القضاء ركيزته ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي المستند للشريعة الإسلامية، مع إكمال التشريعات والإجراءات، بهدف تقليل الاجتهادات الفردية للقاضي بحيث يراعي مبادئ المحاكم الأعلى درجة.
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