السعودية اليوم / الأمن التونسي يقبض على عنصر إرهابي بمحافظة القصرين



تونس 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

ألقت قوات الأمن التونسية بمدينة سبيطلة من محافظة القصرين وسط غرب البلاد، القبض على عنصر إرهابي مفتش عنه لفائدة الجهات القضائية بتونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن الإرهابي محكوم بـ 40 سنة سجنا من أجل تورّطه في قضيّة ذات صبغة إرهابيّة ، وقد تم الاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

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