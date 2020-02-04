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الذهب يهوى مع صعود الدولار وتحسن الشهية للمخاطرة
الثلاثاء 4 فبراير 2020
هبط الذهب حوالي واحد بالمئة ، لينزل عن أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع مع صعود الدولار وتحسن شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر بعد أن تحركت الصين لتخفيف الضغوط على اقتصادها من تأثير انتشار فيروس كورونا.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1576.67 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.83 بالمئة. وفي وقت سابق من الجلسة سجلت أسعار المعدن النفيس أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير.
وأغلقت العقود الأميركية للذهب منخفضة 0.3 بالمئة عند 1582.40 دولار للأوقية.
وارتفعت الأسهم الأوروبية والأميركية قليلا لكن الأسهم العالمية هبطت لأقل مستوى في سبعة أسابيع. وارتفع الدولار نحو 0.3 بالمئة مقابل منافسيه الرئيسيين بعدما تعافى من أقل مستوى من أسبوعين الذي لامسه الجلسة السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2321.30 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 2.11 بالمئة إلى 17.65 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.14 بالمئة إلى 967.41 دولار للأوقية.
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