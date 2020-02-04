هل تصل المرأة السعودية لمنصب قاضٍ؟ وزير العدل يجيب

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير العدل، وليد الصمعاني، أن التوظيف في الوزارة يأتي من أساس واضح وهو الكفاءة والجدارة بغض النظر عن أي اعتبار آخر.

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وتابع الصمعاني، في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن المرأة أثبتت فعالية في الوظائف، وكان أداؤها جيدًا جدًّا، والوظائف الآن تطرح للرجال والنساء سواء في كاتبات العدل أو المحاسبات.

وبالنسبة إلى إمكانية أن تكون هناك قاضية سعودية في المستقبل، قال: إن النظام حدد شروط القضاء بنص واضح وصريح؛ ولذلك كل ما نص عليه النظام أو أجازه يتم استخدامه، والتشريع عند السلطة التنظيمية والقضاء عامة لابد وأن يكون حريصًا على تطبيق نصوص القانون.

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