شكرا لقرائتكم فيصل بن بندر يقدم تعازيه لأسرة الزويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-04 متابعات الخليج 365 - واس قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه في وفاة والدة إبراهيم موسى الزويد، خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الزويد عن شكرهم لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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