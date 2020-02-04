تفكيك حقل ألغام حوثي قرب مطار الحديدة

الثلاثاء 4 فبراير 2020

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأحد، حقل ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في حي منظر جنوب مدينة الحديدة، غرب البلاد.



وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن فريق نزع الألغام في اللواء الثاني عمالقة عثر على حقل حوثي يحتوي على 21 لغماً و23 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام.

وأضاف أن الميليشيات زرعت الألغام بالقرب من مطار الحديدة.

وأشار البيان إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من نزع وتفكيك جميع الألغام والعبوات الناسفة في الحقل.

Advertisements

وتواصل الفرق الهندسية للقوات المشتركة تطهير الساحل الغربي من الألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات والأحياء السكنية والمزارع وحتى المنازل.

وبلغ ما تم تفكيكه خلال العامين الماضيين في مناطق الساحل الغربي ما يزيد على 70 ألف لغم وعبوة ناسفة، وفق البيان.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية، ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.