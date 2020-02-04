شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع رضا المستفيدين بالشرقية يناقش خطة عمله الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

وقف رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، على خطة عمل المشروع المقترحة لهذا العام والعام القادم، والتي تتضمن إجراء الاستطلاع الميداني للوقوف على مستوى رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها عدة أجهزة حكومية بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، ظهر أمس الأول، اجتماع اللجنة العليا الثاني للمشروع بقاعة اجتماعات الإدارة العامة للتطوير الإداري بديوان الإمارة، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمشروع وهم : د. محمد باجنيد، د.خالد الفلاح، د. حصة العتيبي، م. عدنان المنصور، د. صالح الحميدان، م. جميل البقعاوي، عبدالعزيز المحبوب، م. عبدالعزيز الخيال، وبحضور المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، ورئيس فريق الدعم الاستشاري للمشروع سعيد الغامدي، وبحضور مدير مكتب سمو المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية محمد السرار، والمنسق الإعلامي للمشروع صالح الأحمد.

وفي الأثناء وقف سمو الأمير فهد بن عبدالله، على استعراض ومناقشة خطة المشروع مرورا بالمحطات التي شهدها المشروع منذ نشأته، وصولا للوقوف على الأهداف الرئيسية التي تحققت للمشروع والمتمثلة في: الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية للمستفيدين، مؤكدا سموه في ذات الوقت أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والمستفيدات من المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير منظومتها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة «وفقها الله»، في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وهـو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس المشروع -حفظهما الله- في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين، وفقا لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلا عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها. كما ناقش رئيس اللجنة العليا للمشروع سمو الأمير فهد بن عبدالله، على هامش الاجتماع، استعدادات المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة في تنظيم ملتقى خاص بالقياس الذاتي لرضا المستفيدين، تزامنا معها فتح باب النقاش مع أعضاء اللجنة العليا، والتي تخللها إبداء مرئياتهم تجاه كل ما من شأنه تجويد خارطة منظومة المشروع ووضع فرص التحسين له بما يحقق الأهداف المنشودة.

إلى ذلك قدم خلال الاجتماع المدير التنفيذي ‏للمشروع سعد القحطاني، إلى جانب رئيس فريق الدعم الاستشاري للمشروع سعيد الغامدي، عرضا مرئيا وقفا خلاله على أبرز ملامح نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من الخدمات التي تقدمها البلديات، والتي استخلصها المشروع مؤخرا من خلال 6 محاور رئيسية تضمنتها استبانة القياس التي رصد خلالها الباحثون آراء أكثر من 2800 مستفيد ومستفيدة .