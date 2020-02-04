شكرا لقرائتكم خبر عن الفوزان: شراكات عالمية لتحقيق التميز والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الفوزان على طموحاتهم بتحقيق المركز لتميز وأفضلية عملية تتجاوز المراكز الأخرى نتيجة الخدمات الكبيرة التي يوفرها لهذه الفئة، وما يتضمنه من بنية تحتية وكوادر إدارية وجودة بالمباني والتجهيزات، إضافة للشراكات العديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال، موضحا أن المركز سيستقبل العديد من الحالات من مختلف مناطق المملكة لخدمتهم وتقديم الرعاية لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الفوزان: شراكات عالمية لتحقيق التميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.