شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محاور في تدريب منسوبات القوات المسلحة على «التفتيش» والان نبدء بالتفاصيل

خضعت عدد من منسوبات القوات البرية الملكية السعودية ، لتدريب على مهارات التفتيش، وذلك في دورة تدريبية لإدارة الشرطة العسكرية، التابعة لمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، والتي تستمر لمدة خمسة أيام في كل من سجني بريمان والطائف. وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة المكلف العميد د.إبراهيم الغامدي: إن هذه الدورة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتأهيل الكادر النسائي في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن الدورة تتناول عدة محاور، أبرزها مفهوم وأهمية وخصائص التفتيش الأمني، والمبادئ العامة للتفتيش، ولائحة الممنوعات، والقواعد الفنية لتفتيش الأشخاص، ومستويات التفتيش، بالإضافة إلى قواعد تفتيش الأمتعة والحقائب، وتفتيش الأماكن، والنقاط الأمنية وأجهزة التفتيش، وقواعد كتابة محاضر التفتيش، والتعامل مع الزوار والمراجعين.

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