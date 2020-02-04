شكرا لقرائتكم خبر عن طمس «عقم ترابي» على 300 ألف متر بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
ويُقام العقم الترابي المقام على أكثر من 300 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء، دون وجود مستمسكات شرعية تخول المحدث للتصرف بالأرض، ما استدعى التدخل الفوري بإزالته، واستعادة الأرض.
وأوضحت أمانة الطائف أن الموقع تم وضعه ضمن برنامج الرقابة الدورية، الذي تنفذه الفرق الميدانية ببلدية الطائف الجديد؛ لضبط المحدث، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مشيرةً إلى أن هذه التعديات يتم التعامل معها بشكل فوري، لاسيما التي تستهدف مواقع لإنشاء مشاريع تنموية وتطويرية.
وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها تتابع بشكل مستمر الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية وتطويرية؛ لضمان سلامتها من التعديات والاستغلال دون وجه حق، لما تسببه هذه التعديات من تعطيل للحركة التنموية.
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