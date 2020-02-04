شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: القيادة حريصة على تنشئة أجيال تحفظ كتاب الله والان نبدء بالتفاصيل
وشدد د. السديس، في تصريح له، بمناسبة انطلاق مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس، على أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله عز وجل والإيمان والتصديق به وتلاوته وحفظه وتدبره والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وتطبيقه والسير عليه منهجه منهج الوسطية والاعتدال.
ووجه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لرعايته هذه المسابقة التي قطعت أكثر من عقدٍ من الزمان بمشاركة مختلف الجامعات والكليات، تجسيدًا للتنافس في حفظ القرآن الكريم، والتوسع في علومه المختلفة.
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