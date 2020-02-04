شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «التحول الرقمي ودوره في خدمة الحرمين الشريفين» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة لتقنية المعلومات، التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، برنامجا تدريبيا بعنوان «التحول الرقمي ودوره في خدمة الحرمين الشريفين وفق المعايير الدولية لتقنية المعلومات»، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي. ويستهدف البرنامج، تطوير الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وفق الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المبنية على رؤية المملكة 2030.

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