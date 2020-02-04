شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 400 ألف من الدواجن بسبب أنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أتلف فريق تابع لوزارة الصحة في سدير، أمس، أكثر من 400 ألف من الدواجن، بالتعاون مع وزارة البيئة.

وعلمت ”الخليج 365” أنه تم تطعيم 107 موظفين وعمال بلقاح الأنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع بلديتي سدير وحوطة سدير، وذلك بعد اكتشاف حالة مؤكدة بأنفلونزا الطيور «H5N8» في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض.