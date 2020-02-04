شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 400 ألف من الدواجن بسبب أنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل
وعلمت ”الخليج 365” أنه تم تطعيم 107 موظفين وعمال بلقاح الأنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع بلديتي سدير وحوطة سدير، وذلك بعد اكتشاف حالة مؤكدة بأنفلونزا الطيور «H5N8» في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض.
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