شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: استغلال المياه المهدرة لتوسعة الرقعة الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بوضع خطة عمل وبرنامج زمني، لا يتجاوز ثلاثة أعوام؛ لتنفيذ مشروع تتشارك فيه كافة الجهات الحكومية، بالتنسيق مع إمارة المنطقة؛ للاستفادة من المياه المهدرة، والمياه المعالجة، واستخدامها في التشجير، والتوسّع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة، على أن يبدأ التنفيذ العام الجاري.

ولفت سموه، لدى ترؤسه اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، إلى أن القيادة تحرص على توفير كل ما من شأنه خدمة المنطقة وسكانها، وسخرت لأجل ذلك كافة الإمكانات، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية في كافة مناحي الحياة.

وشدد على أهمية الاستفادة من المياه المهدرة في تشجير المدن، وإنشاء متنزهات وطنية، على أن تتشارك كافة الجهات في ذلك وأن تتولى الجامعات تنفيذ الدراسات الخاصة بذلك، موجهًا بعقد حلقة نقاش لعرض خطط الجهات التنفيذية أواخر رجب المقبل.

وتخلل الاجتماع استعراض لخطط فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة للاستفادة من مياه الأمطار لأغراض التشجير وإنشاء المتنزهات الوطنية، وفي هذا الصدد سيتم تنفيذ 9 متنزهات برية في محافظات القنفذة والليث والطائف، فيما قدّمت شركة المياه الوطنية نبذة عن أعمالها للإفادة من المياه المعالجة والاتفاقيات المبرمة مع الأمانات للتوسع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة.