شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 3436 محلا في 14 ألف جولة تفتيشية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة القطيف، خلال العام الماضي، 14989 زيارة وجولة تفتيشية على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وحفاظا على السلامة والصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن هذه الزيارات تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه البلدية طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات المحافظة.

وأكد حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيا، ومتابعتها المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مشددا على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

وقال إن البلدية والبلديات التابعة لها في القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية، حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق، وما يشتبه في سلامته يتم إرساله للمختبر للتحقق من مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

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وأضاف الحسيني: إن الزيارات الميدانية التي قامت بها البلدية خلال العام الماضي نتجت عنها مخالفة 3200 محل وإنذار 5783 وإتلاف 50.723 كجم مواد غذائية و6.899 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع إغلاق 236 محلا مخالفا للأنظمة، وإصدار 4656 شهادة صحية، لافتا إلى أن البلدية تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات في حالة عدم التزام المنشآت بهذه الأنظمة والتعليمات.

وأكد أن الرقابة مستمرة في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة، كما تم التأكيد بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها.

وأوضح أن ما تم تنفيذه من أعمال في المحافظة، يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية.