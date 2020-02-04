شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة عالمية في الوعي بالتصلب المتعدد والان نبدء بالتفاصيل

اختتم البرنامج التوعوي بمرض التصلب المتعدد تحت شعار «جرب إحساسي» فعالياته السبت الماضي بأحد المراكز التجارية بالخبر، والذي تضمن برامج تثقيفية حول المرض وعن أعراضه الخفيفة.

وأوضحت فاطمة الزهراني رئيسة جمعية «أرفى» للتصلب المتعدد، أن الهدف من الفعالية هو استقطاب الزوار ليتعرفوا على المرض، وتوعيتهم بكيفية دعم المرضى، لافتة إلى تشكيل شعار التصلب بالشتلات الزراعية خارج مقر البرنامج.

وبينت أن رسالتها تستهدف منافسة العالم على مستوى الوعي، وهو أبسط الأشياء التي نحتاجها من المجتمع من عدم تعريضنا للتوتر، أو الضغوطات النفسية، وعدم تعريضنا للحرارة أو البرد الشديد، أو الجهد العضلي، لافتا إلى أن المرض يصيب فئة الشباب، وأن نسبة الإناث أكثر من الذكور، مشيرة إلى أنهم بصدد عمل بطاقة خاصة لمريض التصلب يتم إبرازها في أي مكان؛ لتعريف من حوله بحالته، وستكون متضمنة توجيهات وإرشادات لكيفية التعامل معه في حال احتاج لذلك، خصوصا أنه يعاني من فقدان التوازن، واضطرابات نفسية، وتوتر وانفعال.