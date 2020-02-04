شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «تمهير» للصفوف الأولية بشرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

كرم المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أمس، المدارس الفائزة بجائزة مكتب التعليم بشرق الدمام «بنين» التي تحمل عنوان «انضباطي عنوان تميزي» في الأسبوع الأخير للفصل الدراسي الأول 1441/‏1440هـ، بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية عبدالرحمن الزهراني، ومدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني.

وشهد الحفل تدشين مشروع تحسين نواتج التعلم «تمهير» للصفوف الأولية بمكتب التعليم بشرق الدمام، من خلال إطلاق منصة إلكترونية على موقع المكتب الإلكتروني.

وأكد د. الشلعان على أهمية الانضباط المدرسي خلال الأسابيع التي تسبق الإجازة والاختبارات النهائية من خلال العديد من الإجراءات وتنفيذ البرامج التربوية والإرشادية والترفيهية خلال هذه الفترة؛ لتعزيز السلوك الإيجابي للطلاب، مهيبا بتضافر الجهود بين منسوبي المدارس الفائزة لغرس قيمة الوقت في حياة الناشئة، وأثره الإيجابي على سلوكهم وتحصيلهم الدراسي، مع ضرورة نشر الوعي حول لائحة السلوك المدرسي للطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أهمية تنوع الأساليب والإجراءات المنفذة داخل المدارس بشكل مميز، داعيا في الوقت ذاته الأسرة والمجتمع إلى المشاركة في تأصيل ثقافة الانضباط المدرسي لدى أبنائنا الطلاب.

وأكد مشرف الصفوف الأولية بالمكتب محمد الشهري، أن المبادرة تهدف إلى الحرص على الارتقاء بمستوى طلاب الصفوف الأولية المهاري والمعرفي، وتماشيا مع توجيهات وزارة التعليم وسعيا لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية المرجوة، حيث نبعت فكرة مشروع تحسين نواتج التعلم «تمهِير» وتستهدف الرقي بالمستويات القرائية والكتابية والمهارية لطلاب الصفوف الأولية مع إيجاد علاج وتحليل للأسباب النفسية والسلوكية المؤثرة على مستويات الطلاب وأداء المعلمين وتعامل أولياء الأمور.