شكرا لقرائتكم خبر عن 650 مليونا لـ «نظافة» الهفوف والمبرز لمدة 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد القصبي أمس، 4 مشاريع لعقود النظافة بمحافظة الأحساء ولمدة 5 أعوام، الأول والثاني لشمال وجنوب مدينة الهفوف، والثالث والرابع لشمال وجنوب مدينة المبرز، بإجمالي 650 مليونا تقريبا.

» آلية متطورة

وتضع الوزارة آلية متطورة لمتابعة خدمات النظافة في مدن المملكة، ومتابعة أداء الأمانات والبلديات في تنفيذ المشاريع، وفق أسس منهجية تعطي نتائج واقعية تساهم في تطوير وتحسين خدمات النظافة العامة وصحة البيئة للمدن.

» منظومة مشاريع

وأبان أمين الأحساء م. عادل الملحم، أن الأربعة المشاريع لنظافة مدينة الهفوف والمبرز، تأتي استمرارا للمشاريع السابقة للمدينتين، إضافة إلى منظومة مشاريع النظافة القائمة في مدن الجفر وتوابعها، والعمران وتوابعها، والعيون وتوابعها، ومشروع نظافة لهجر الأحساء، وهجرة ذعبلوتن، وشاطئ العقير، ومدينة سلوى، ومدينة البطحاء، ليصبح إجمالي مشاريع النظافة بالأحساء 12 مشروعا مستقلا.

» بحث ودراسة

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وأوضح أن تقسيم مدينة الهفوف إلى مشروعين للنظافة ومدينة المبرز إلى مشروعين آخرين، ليصبح المجموع أربعة مشاريع نظافة ذات عقود مستقلة، جاء بعد تكثيف عمليات البحث والدراسة في نسبة التمدد العمراني وكثافة السكان والمساحة الجغرافية للمنطقة، والحاجة الفعلية لتحقيق أهداف النظافة العامة، والعمل على خدمات بلدية أفضل، وقال: «المشروع سيتضمن تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة، مع تنفيذ الأمانة لخطط وبرامج رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة، للوصول إلى نتائج إيجابية وتحقيق أهداف المشروع».

» دور المواطن

وأكد أهمية دور المواطن وإسهامه في نظافة البيئة من حوله من خلال التقيد بوضع النفايات الخارجة من المنازل في البراميل المخصصة لها، وفي أكياس القمامة المُحكمة الإغلاق، وعدم إلقاء محتوى النفايات «المُخرجة من المنازل» على الأرض.

» مواصفات عالمية

وتواصل أمانة الأحساء خطواتها الخدمية لمشاريع النظافة، عبر ثلاثة مشاريع استثمارية، منها مشروع محطة الفرز البيئي للنفايات، والذي يعتبر الأول على مستوى المملكة، على مساحة 90 ألف متر مربع، وتستوعب المحطة فرز وتدوير 1500 طن من النفايات يوميا، وتم تصميمها وتنفيذها وفق أحدث المواصفات العالمية، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة فرز وتدوير المخلفات الإنشائية بالأحساء، ولمدة 15 عاما، والذي يعمل على توفير خدمة الإصحاح البيئي التي تُعنى بالمحافظة على البيئة والمنظر الجمالي للأحساء، للإسهام في التقليل من حجم تلك المخلفات والتي أصبحت تشكل خطرا على البيئة وتُحدث تشويها بصريا، مع العمل على إعادة استخدامها للبنية التحتية، في حين تستعد الأمانة لطرح المشروع الاستثماري الثالث خلال الفترة القادمة.