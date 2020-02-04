شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «تواصل وترجمة» مع الصم بالمنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل
وشملت المبادرة زيارة عدد من المواطنين الصم في قطاع العمران، بحضور مدير المركز إبراهيم الحجي، ومنسق المبادرة الأخصائي سامي الثويني، ومنسق مبادرة «نحن معك» للغة الإشارة جاسم المطاوعة، وعدد من منسوبي المركز.
وشهد اللقاء تقديم محاضرة بعنوان «ضغط الدم أسبابه ومضاعفاته وطرق الوقاية والعلاج»، وتمت ترجمتها بلغة الإشارة، إضافة إلى فحص مستوى سكر الدم وضغط الدم للحضور، وتطعيمهم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.
ولقيت فكرة إنشاء برنامج التواصل والترجمة للصم ترحيبا واسعا من المشاركين من فئة الصم، مطالبين بسرعة تنفيذ الفكرة لما لها من أهمية بالغة في خدمتهم خاصة داخل المنشآت الصحية.
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