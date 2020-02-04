شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ جنين من الاختناق بالحبل السري والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ فريق طبي مختص في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء سيدة وجنينها، كان وضعهما الصحي غير مطمئن، لطول الحبل السري والتفافه حول عنق الجنين، إضافة لنزول المشيمة عن وضعها الطبيعي، ووجود تاريخ طبي يثبت خضوع السيدة لثلاث عمليات قيصرية سابقة.

وأجرى الفريق عملية قيصرية للسيدة، وتمكن خلالها من إنقاذ الجنين من الحبل السري الطويل والملتف على عنقه سبع مرات مع الحفاظ على الرحم، وهي الآن ومولودها يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد.

وفي سياق آخر؛ تمكن فريق طبي مختص في المستشفى من إنهاء معاناة فتاة من نزيف حاد داخل البطن، كانت تعاني من نزيف داخل الصفاق «تجويف البطن» وتمزق في كيس المبيض، وتخثر في الدم بنسبة عالية، بالإضافة إلى أن تاريخها المرضي يثبت معاناتها من مرض الذئبة الحمراء.

وتكللت العملية الجراحية العاجلة التي أجراها الفريق بإشراف نخبة من المختصين، ولله الحمد بالنجاح، وتتمتع المريضة حاليا بصحة جيدة.