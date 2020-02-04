شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء: السياحة وسيلة للتنمية الاقتصادية والاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

اطلع الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، أمس، على تقرير مؤتمر الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019 الذي نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع الجمعية السعودية الجغرافية.

ونوه محافظ الأحساء خلال استقباله عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالمحافظة د. ياسر الربيع وبعض منسوبي الكلية أمس، بما يحظى به قطاع السياحة بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وأشاد بالجهود التي بذلت من القائمين على المؤتمر ومخرجاته التي ألقت الضوء على نشر المعرفة الجغرافية، ومواكبة اختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019، وأهمية السياحة كوسيلة للتنمية الاقتصادية، وتطوير الاستثمارات في الجانب السياحي بالمحافظة.

وأعرب د. الربيع ومنسوبو الكلية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، مؤكدين بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة.

يذكر أن المؤتمر جاء لما تمتلكه الأحساء من إرث حضاري ومخزون ثقافي وسياحي وانضمامها ضمن قائمة المدن المبدعة في منظمة اليونسكو.