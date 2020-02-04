شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أداء متحدثي أندية الحي «مهنيا» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش 47 منسقا ومنسقة بأندية الحي الترفيهية التعليمية بمحافظة الأحساء تطوير أدائهم ضمن ورشة عمل بعنوان «دور منسقي ومنسقات الإعلام في دعم وإبراز برامج أندية الحي ضمن سلسلة التطوير المهني». واستهدفت الورشة التي انعقدت في قاعة الثريا بمبنى إدارة التعليم، تعريف المشاركين والمشاركات ببرنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية والمهام المناطة بهم في النشر الإعلامي للأنشطة والفعاليات. وتناولت الورشة عرضًا لعدة محاور تخللها عدد من المشاركات والنقاشات الهادفة من المنسقين والمنسقات حول الإيجابيات وفرص التحسين لمهام عملهم ومقترحات تطويرية لأدائهم، وجاء المحور الأول عن الإطار العام لأندية الحي الترفيهية التعليمية ومهام المنسق الإعلامي، فيما تناول المحور الثاني الخطة الإعلامية للأندية ومعايير صياغة الخبر الصحفي، وضوابط النشر الإعلامي، والمحور الثالث تناول التقارير الإعلامية الترفيهية والتعليمية.

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