“سلطان بن سلمان” يهنئ أمير الجوف بتسجيل دومة الجندل بقائمة التراث الإسلامي

هنأ الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مؤسسة التراث الخيرية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمناسبة تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي. وتفصيلاً، عد الأمير سلطان بن سلمان هذا التسجيل إنجازاً وطنياً لموقع متميز يضاف إلى مئات المواقع التاريخية في المملكة، مؤكداً أن موقع واحة دومة الجندل مرشح للتسجيل في قائمة التراث العالمي اليونسكو – إن شاء الله -. وقال رئيس مؤسسة التراث الخيرية: إن أمير منطقة الجوف وأمانة المنطقة وفريق الآثار بذلوا جهوداً كبيرة أدت لتحقيق هذا الإنجاز، متمنياً لهم التوفيق.

وتحتضن واحة دومة الجندل مسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد، وسوق دومة الجندل التاريخي، وحي الدرع، ومتحف الجوف الإقليمي، ومقومات متنوعة بجميع الأنماط السياحية كالتراث الوطني والسياحة الزراعية والبيئية التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوار الباحثين عن الأصالة والتراث. وتسهم مؤسسة التراث الخيرية، التي أسسها ويرأسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث، وتأكيد أهميته الخيرية سواء كان سعودياً أو عربياً أو إسلامياً، وتسعى لزيادة الاهتمام والوعي بالتراث لجعله من اهتمامات الإنسان في حياته، ليكون مصدراً لثقافته الحضارية.