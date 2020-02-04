طقس الثلاثاء: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الثلاثاء)، سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق. وأشارت الهيئة إلى أن المناطق هي جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم، والأجزاء الغربية من الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. وشملت التوقعات رياحا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة. وتُسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ31 درجة مئوية، فيما تسجل عرعر أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 3 درجات مئوية.

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