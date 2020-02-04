“هيئة الإحصاء” تبدأ في ترقيم المباني تمهيداً لإجراء تعداد السعودية 2020

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن بدء الأعمال الميدانية لمشروع “تعداد السعودية 2020” بمرحلة “ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر” التي تستغرق 33 يومًا، وتستمر حتى يوم الجمعة 11 رجب 1441هـ الموافق 6 مارس 2020م. وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة تُعد من مراحل الأعمال الميدانية لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية “تعداد السعودية 2020”، الذي يتم تنفيذه وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وصولًا إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج.

ويلي مرحلة ترقيم المباني انطلاق مرحلة “العد الفعلي” بدءًا من مساء يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس2020م، وتستغرق هذه المرحلة 20 يومًا، وتستمر حتى يوم الإثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل 2020م. وتهدف مرحلة “ترقيم المباني” إلى توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية لاستخدامها في مشروع التعداد، وتوزيع القوى العاملة اللازمة لعدِّ السكان، وتوفير بيانات عن عدد الأسر وأفرادها، التي سيعمل عليها أكثر من 11 ألف مراقب مدربين على استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأساليب حصر المباني، وترقيم الوحدات العقارية.