قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن مجلس شؤون الجامعات يمكن أن يعقد في وقت قريب اجتماعاً لتحديد ثلاث جامعات يطبق عليها نظام الجامعات الجديد. وأضاف أن بإمكان الجامعات الأخرى الاستفادة من مواد النظام الجديد الذي يرى أنه فرصة كبيرة للاستثمار وخلق موارد ذاتية للجامعات.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير لنظام الجامعات الجديد خلال لقائه بمنسوبي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. كما تناول الوزير خلال اللقاء مستقبل الجامعات السعودية، وأعرب عن أمله في أن يكون لكل جامعة هويّة خاصة بها، كما تتميز جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بمخرجاتها في تخصصي الطبّ والتمريض. كما أشار الوزير إلى أهمية ربط تخصصات الجامعات بوظائف المستقبل، وربط المناهج باحتياج السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: سنحدد قريباً أول 3 جامعات يطبق عليها النظام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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