صور.. أمير الحدود الشمالية يزور مواطن يعاني من “داء الفيل” ويوجه بتوفير العلاج المناسب له

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، الشؤون الصحية بالمنطقة بتأمين العلاج المناسب لمريض السمنة وداء الفيل خلف الشمري. جاء ذلك خلال زيارة الأمير لمنزل المواطن ضمن جولته التفقدية في محافظة رفحاء.

وأكد الأمير أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام. من جهته، أعرب المواطن الشمري عن سعادته بزيارة الأمير لمنزله وتوجيهه الكريم بتوفير العلاج المناسب له، واهتمامه ومتابعته لحالته.