الزكاة والدخل توضح أسباب فرض الضرائب على 6 سلع ضارة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أسباب فرض الضرائب على السلع الانتقائية الضارة بصحة الإنسان والبيئة.

وقالت الهيئة، عبر «تويتر»، إن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على سلع معينة داخل المملكة؛ وذلك بالاتفاق مع الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وتابعت الهيئة، إن الضرائب المفروضة على السلع الانتقائية، تشمل «المشروبات الغازية، التبغ ومشتقاته، مشروبات الطاقة، المشروبات المحلاة، السوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية، وأجهزة التدخين الإلكترونية».

وأوضحت الهيئة، أن فرض الضريبة الانتقائية على تلك السلع يستهدف التقليل من استهلاكها برفع أسعارها؛ وذلك لكونها مضرة على الاقتصاد وعلى صحة الإنسان.

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