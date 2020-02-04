توقف عمل عبارات طريق الخليف بنجران

وأكد مانع آل جواد وحمد وصالح آل جواد لـ«للوطن»: «يكفي سنوات ونحن في انتظار العبارات أو جسر يمكننا من العيش والتنقل دون خطر كحال الأحياء بنجران»، مؤكدين أنه بعد خبر «دوت الخليج» «طريق الخليف تائه بين نفي أمانة نجران وصمت النقل» بتاريخ 9-11-2019، تم إرجاع المقاول للموقع وتم عمل الصبّات الأسمنتية لعبارة واحدة فقط في الموقع، دون إكمال عمل العبارة بالإسفلت والردم، فيما العبارة الثانية متوقفة دون حديد أو أخشاب لاستكمال عمل العبارة الثانية. من جهته، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بنجران علي غازي بعد استفسار الصحيفة عن وضع العبارات الصندوقية الجاري تنفيذها على طريق الخليف - البستنة رقم «1134» ضمن أعمال الصيانة الوقائية بمشروع تشغيل وصيانة طرق نجران، أنه جار الانتهاء من تنفيذ العبارات الصندوقية بأبعاد محددة على موقعين بمجرى الوادي، ومتبقٍ موقع آخر بأبعاد أخرى، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على المقاول بسرعة البدء بتنفيذه، واتُّخذت في حق المقاول الإجراءات المناسبة.
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