مكة تتصدر
بين التقرير أن إجمالي المستشفيات المعتمدة بلغ 74 مستشفى بلغت الحكومية منها 34 مستشفى والخاصة 40 مستشفى، أما المعتمدة اعتمادا مشروطا فبلغت 16 مستشفى، فيما جرى تعليق الاعتماد لمستشفى حكومي بمنطقة عسير وآخر خاص بمنطقة المدينة، كذلك تم سحب شهادة الاعتماد من مستشفى حكومي في القصيم. ووفقاً للتقرير تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي مناطق المملكة بـ 28 زيارة نتج عنها اعتماد 19 مستشفى، ورفض الاعتماد لـ 8 مستشفيات واعتماد واحد مشروط، وجاءت الرياض ثانياً بـ 26 زيارة بلغت منها المعتمدة 19 مستشفى و6 تم رفضها واعتماد واحد مشروط.
في طور الاعتماد
أوضح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» على موقعه الالكتروني أن المستشفيات الحكومية والخاصة التي لم تشملها القائمة لم تخضع للزيارة، أما الاعتماد المشروط فلا يعني أن المستشفى معتمد وإنما في طور الاعتماد.
مستشفيات المملكة التي تمت زيارتها في 2019
26
الرياض
6
جازان
8
نجران
28
مكة المكرمة
5
القصيم
3
الباحة
25
الشرقية
2
الجوف
3
الحدود الشمالية
8
عسير
3
تبوك
9
المدينة المنورة
0
حائل
126
حكوميا وخاصا
75
حكوميا
51
خاصا
74
معتمدة
33
رفض اعتمادها
16
اعتماد مشروط
2
تعليق الاعتماد
1
سحب شهادة الاعتماد
كانت هذه تفاصيل خبر سباهي يرفض اعتماد 26.2 % من المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.