سباهي يرفض اعتماد 26.2 % من المستشفيات

كشف تقرير حديث صادر عن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» أن إجمالي مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة التي تمت زيارتها للحصول على شهادة الاعتماد بلغ 126 مستشفى حكوميا وخاصا خلال العام الماضي 2019، تم رفض الاعتماد لـ 33 مستشفى منها بنسبة 26.2 % من إجمالي المستشفيات، وبلغت الحكومية منها 26 مستشفى والخاصة 7 مستشفيات، فيما خلت مستشفيات منطقة حائل من الزيارات التقييمية خلال العام الماضي.

مكة تتصدر

بين التقرير أن إجمالي المستشفيات المعتمدة بلغ 74 مستشفى بلغت الحكومية منها 34 مستشفى والخاصة 40 مستشفى، أما المعتمدة اعتمادا مشروطا فبلغت 16 مستشفى، فيما جرى تعليق الاعتماد لمستشفى حكومي بمنطقة عسير وآخر خاص بمنطقة المدينة، كذلك تم سحب شهادة الاعتماد من مستشفى حكومي في القصيم. ووفقاً للتقرير تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي مناطق المملكة بـ 28 زيارة نتج عنها اعتماد 19 مستشفى، ورفض الاعتماد لـ 8 مستشفيات واعتماد واحد مشروط، وجاءت الرياض ثانياً بـ 26 زيارة بلغت منها المعتمدة 19 مستشفى و6 تم رفضها واعتماد واحد مشروط.

في طور الاعتماد

أوضح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» على موقعه الالكتروني أن المستشفيات الحكومية والخاصة التي لم تشملها القائمة لم تخضع للزيارة، أما الاعتماد المشروط فلا يعني أن المستشفى معتمد وإنما في طور الاعتماد.

مستشفيات المملكة التي تمت زيارتها في 2019

26

الرياض

6

جازان

8

نجران

28

مكة المكرمة

5

القصيم

3

الباحة

25

الشرقية

2

الجوف

3

الحدود الشمالية

8

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عسير

3

تبوك

9

المدينة المنورة

0

حائل

126

حكوميا وخاصا

75

حكوميا

51

خاصا

74

معتمدة

33

رفض اعتمادها

16

اعتماد مشروط

2

تعليق الاعتماد

1

سحب شهادة الاعتماد