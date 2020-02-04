رجال ألمع تودع الشهيد عسيري

شيّعت جموع المصلين، أمس، في جامع الراجحي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع، جثمان شهيد الواجب الجندي أول محمد عامر أحمد عسيري، الذي استشهد خلال أداء واجبه مدافعا عن دينه ووطنه. وتقدم المصلين محافظ رجال ألمع عبدالله عايض العجيري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة. ونقل العجيري تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، ووزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، إلى ذوي الشهيد. من جهتهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة، دفاعا عن الدين والوطن، سائلين الله أن يحفظ لهذا دوت الخليج أمنه واستقراره.



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