تعداد السعودية 2020 ينطلق بترقيم المباني

العد الفعلي
تُعد هذه المرحلة من مراحل الأعمال الميدانية لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة «تعداد السعودية 2020» الذي يتم تنفيذه وفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقَّر رقم (209) بتاريخ 4 / 4 / 1438 القاضي بقيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020/ 1441، وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداءً من عام 1438، وصولًا إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، ويلي مرحلة ترقيم المباني انطلاق مرحلة «العد الفعلي» بدءًا من مساء الثلاثاء 22 رجب 1441، الموافق 17 مارس2020، وتستغرق هذه المرحلة 20 يومًا، وتستمر حتى يوم الإثنين 13 شعبان 1441 الموافق 6 أبريل 2020.
تحقيق الشمولية
تعتمد الهيئة العامة للإحصاء في مرحلة «ترقيم المباني» على العنوان الوطني التابع لمؤسسة البريد السعودي المتوفر على المباني، بالإضافة إلى أسلوب ترقيم المباني؛ وذلك بهدف تحقيق الشمولية ورفع جودة التعداد، بحيث يضع المراقب ملصقًا يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي، وهو إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًّا.
تقنيات حديثة
يهدف «العد الذاتي» إلى تقديم خدمة للأسر، وتسهيل استيفاء بياناتها في الأوقات التي تناسبها ضمن المدة الزمنية المحددة لإجراء التعداد، ومواكبة التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتوفير قدر أكبر من الخصوصية للأسر في الإدلاء ببياناتها، والإسهام في خفض العبء الإداري والمالي لجمع البيانات الميدانية، وتقليل زيارات الباحثين الميدانيين لمساكن الأسر.
ودعت الهيئة العامة للإحصاء المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع العاملين في مشروع التعداد (المراقبين - والباحثين الميدانيين)، عن طريق تزويدهم بالمعلومات والبيانات الصحيحة، وتسهيل أداء مهامهم، كما تقدم شكرها وتقديرها لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين على التعاون في مشروع «تعداد السعودية 2020».
من أهداف ترقيم المباني
توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية
توفير بيانات عن عدد الأسر وأفرادها
تقديم خدمة للأسر
تسهيل استيفاء البيانات
مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة
توفير قدر أكبر من الخصوصية للأسر في الإدلاء ببياناتها
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