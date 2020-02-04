تعداد السعودية 2020 ينطلق بترقيم المباني

انطلقت أمس، الأعمال الميدانية لمشروع «تعداد السعودية 2020» بمرحلة «ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر» التي تستغرق 33 يوما، وتستمر حتى يوم الجمعة 11 رجب 1441 الموافق 6 مارس 2020.

العد الفعلي

تُعد هذه المرحلة من مراحل الأعمال الميدانية لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة «تعداد السعودية 2020» الذي يتم تنفيذه وفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقَّر رقم (209) بتاريخ 4 /‏ 4 /‏ 1438 القاضي بقيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020/‏ 1441، وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداءً من عام 1438، وصولًا إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، ويلي مرحلة ترقيم المباني انطلاق مرحلة «العد الفعلي» بدءًا من مساء الثلاثاء 22 رجب 1441، الموافق 17 مارس2020، وتستغرق هذه المرحلة 20 يومًا، وتستمر حتى يوم الإثنين 13 شعبان 1441 الموافق 6 أبريل 2020.

تحقيق الشمولية

تعتمد الهيئة العامة للإحصاء في مرحلة «ترقيم المباني» على العنوان الوطني التابع لمؤسسة البريد السعودي المتوفر على المباني، بالإضافة إلى أسلوب ترقيم المباني؛ وذلك بهدف تحقيق الشمولية ورفع جودة التعداد، بحيث يضع المراقب ملصقًا يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي، وهو إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًّا.

تقنيات حديثة

يهدف «العد الذاتي» إلى تقديم خدمة للأسر، وتسهيل استيفاء بياناتها في الأوقات التي تناسبها ضمن المدة الزمنية المحددة لإجراء التعداد، ومواكبة التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتوفير قدر أكبر من الخصوصية للأسر في الإدلاء ببياناتها، والإسهام في خفض العبء الإداري والمالي لجمع البيانات الميدانية، وتقليل زيارات الباحثين الميدانيين لمساكن الأسر.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع العاملين في مشروع التعداد (المراقبين - والباحثين الميدانيين)، عن طريق تزويدهم بالمعلومات والبيانات الصحيحة، وتسهيل أداء مهامهم، كما تقدم شكرها وتقديرها لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين على التعاون في مشروع «تعداد السعودية 2020».

Advertisements

من أهداف ترقيم المباني

توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية

توفير بيانات عن عدد الأسر وأفرادها

تقديم خدمة للأسر

تسهيل استيفاء البيانات

مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة

توفير قدر أكبر من الخصوصية للأسر في الإدلاء ببياناتها