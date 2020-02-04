QIBAH تستفز الأهالي ورئيس البلدية: لن تتغير

أثارت كتابة البلدية اسم مركز قبة شرق مدينة بريدة باللغة الإنجليزية «Qibah» في المدخل الرئيسي للمركز بدلا من كتابته باللغة العربية، غضب أهالي المركز الذين طالبوا بكتابة الاسم باللغة العربية أو باللغتين ولا يقتصر على الإنجليزية فقط.

مواطنون ومقيمون

يقول المواطن عبدالله الحربي: استغرب أهالي مركز قبة من وضع اسم «قبة» باللغة الإنجليزية، مؤكدا أن المركز يرتبط بطرق رئيسية ويسلكه كثير من مواطنين ومقيمين لا يعرفون الإنجليزية، وطالب الجهة التي قامت بوضع الاسم باللغة الإنجليزية إلى تحويله إلى اللغة العربية التي يحق لكل مواطن عربي أن يفتخر بها. وأضاف الحربي: لو وضعت بلدية قبة اسم المركز باللغتين يكون أنسب بدلا من طمس لغتنا ووضع اسم مركز يتجاوز عمره 90 عاما بهذه اللغة، وطالب بالإسراع بإزالة اللوحة الحالية وتغييرها إلى العربية.

لغة واحدة

أكد عبدالرحمن التويجري «بكالوريوس لغة عربية» أنه يحق لكل عربي أن يفتخر بلغته العربية التي هي لغة القرآن الكريم، وطالب بضرورة غرس أهمية اللغة العربية في نفوس النشء، وهذا لا يمنع تعلم اللغات الأخرى، واستغرب اهتمام البعض باللغة الأجنبية أكثر من لغته الأم. وحول تسمية بعض أسماء المراكز أو غيرها من محلات تجارية بأسماء أجنبية، قال التويجري: إنه لا بأس أن يوضع الاسم باللغتين العربية والإنجليزية حتى يعرفها الجميع بدلا من لغة واحدة. من جانبه، رفض رئيس بلدية قبة المهندس غازي الظفيري في تصريح إلى «دوت الخليج»، مطالبات الأهالي بتغيير الاسم الحالي الذي يحمل اسم المركز باللغة الإنجليزية، مؤكدا عدم وجود نية لتغييره، وقال: إن شاء الله تضاف العربية بالمشاريع القادمة.