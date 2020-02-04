خياصة بلجرشي تعود للأهالي بعد اندثارها

من جهته، قال المواطن علي الكلي «إن حديقة خياصة كانت الواجهة الشمالية لمحافظة بلجرشي، والتي سلمت لشركة سياحية، ولم يُقَم المشروع فأصبحت متعرية من مناظرها الجميلة السابقة متسائلا لبلدية بلجرشي»، إذ تساءل «لماذا لا تسلم إلى شركة تقيم عليها مشروعا سياحيا؟». أما المواطن أحمد عبدالله فقال «نتمنى من البلدية إعادة تأهيل الحديقة، ولا نعلم ماذا حلّ بها بعد أن كانت متنفسا جميلا لأهالي المنطقة». يذكر أن مساحات الحديقة تبلغ 33873 مترا مربعا، وبها ممرات المشاة بمساحة 7628 مترا مربعا، ومسطحات خضراء تبلغ 20374 مترا مربعا.
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