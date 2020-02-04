خياصة بلجرشي تعود للأهالي بعد اندثارها

كشف رئيس بلدية بلجرشي عوض القحطاني، عزمَ البلدية على إعادة تأهيل وتطوير حديقة خياصة، لتتماشى مع طبوجرافية الأرض والمحافظة على طبيعتها، وتشمل إنشاء جسور مشاه، ومنطقة وسطية للألعاب، ومظلات مطلة على الحديقة، ومبان خدمية «مسجد، ودورات مياه». وبيّن القحطاني أن الهدف من إنشاء المنطقة الوسطية بحديقة خياصة، تسهيل الوصول إليها، ولمراقبة الأسر لأطفالهم من المظلات المطلة على الحديقة. جاء ذلك بعد عدة مطالب من أهالي بلجرشي حول حديقة خياصة، والتي كانت المتنفس الوحيد لأهالي بلجرشي والسيّاح، لكن بعد أن قلت صيانتها اندثرت.

من جهته، قال المواطن علي الكلي «إن حديقة خياصة كانت الواجهة الشمالية لمحافظة بلجرشي، والتي سلمت لشركة سياحية، ولم يُقَم المشروع فأصبحت متعرية من مناظرها الجميلة السابقة متسائلا لبلدية بلجرشي»، إذ تساءل «لماذا لا تسلم إلى شركة تقيم عليها مشروعا سياحيا؟». أما المواطن أحمد عبدالله فقال «نتمنى من البلدية إعادة تأهيل الحديقة، ولا نعلم ماذا حلّ بها بعد أن كانت متنفسا جميلا لأهالي المنطقة». يذكر أن مساحات الحديقة تبلغ 33873 مترا مربعا، وبها ممرات المشاة بمساحة 7628 مترا مربعا، ومسطحات خضراء تبلغ 20374 مترا مربعا.