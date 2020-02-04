استعادة 82 ألفا من الأراضي الحكومية في عسير

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية، في الأسبوع الماضي، أكثر من 82 ألف م2 من الأراضي الحكومية بعد أن طالتها أيادي معتدين في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة. وأكد أمين عسير وليد الحميدي، أن الإحداثات التي أزيلت واستعيدت تقدر بمساحة 82.8 ألف م2 حاول مخالفون ومعتدون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة في مواقع متفرقة دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية. وشدد أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المعتدين. والاستمرار في حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمنطقة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المعتدين وكافة أشكال المخالفات.



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