السعودية اليوم / اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 9ر12 مليون دولار



طوكيو 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

أعلنت حكومة اليابان تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 9ر12 مليون دولار تلبية لطلب الحكومة اليمنية والاحتياجات الملحة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في البلد.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الحزمة تتضمن تغطية مشاريع إنسانية مختلفة بالتعاون مع المنظمات الدولية في مقدمتها معالجة تدهور خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن وتحسين وضع النازحين بمحافظة مأرب، وبرنامج تدريب مهني للشباب والنساء، وتعزيز الإنتاج الزراعي ومنع وقوع فيضانات في أبين.

// انتهى //

23:28ت م

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