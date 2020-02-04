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شكرا لقرائتكم إصابة 11 شخصًا على طريق المويه في تصادم بين مركبتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حالتان متوسطتان وصنفت باقي الحالات بالبسيطة
متابعات الخليج 365 - فيصل الزيادي - الطائف
أصيب 11 شخصًا بإصابات متفاوتة، إثر حادث تصادم بين مركبتين تقل عائلتين، مساء أمس الاثنين، وذلك بعد المويه بـ30 كم تقريبًا باتجاه محافظة الطائف.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي: إن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه سبع فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، وعند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع 11 حالة إسعافية، وعليه تم فرز الإصابات بالموقع وتقديم الخدمة الإسعافية لهم.
وتابع: صنفت حالتان بالمتوسطة فيما صنفت باقي الحالات بالبسيطة، وعلى إثرها تم التنسيق لنقل الحالات إلى مستشفى المويه العام.
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