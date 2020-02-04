اخبار السعوديه

إصابة 11 شخصًا على طريق المويه في تصادم بين مركبتين

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم إصابة 11 شخصًا على طريق المويه في تصادم بين مركبتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-04

حالتان متوسطتان وصنفت باقي الحالات بالبسيطة

متابعات الخليج 365 - فيصل الزيادي - الطائف

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفاوتة، إثر حادث تصادم بين مركبتين تقل عائلتين، مساء أمس الاثنين، وذلك بعد المويه بـ30 كم تقريبًا باتجاه محافظة الطائف.

Advertisements

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي: إن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه سبع فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، وعند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع 11 حالة إسعافية، وعليه تم فرز الإصابات بالموقع وتقديم الخدمة الإسعافية لهم.

وتابع: صنفت حالتان بالمتوسطة فيما صنفت باقي الحالات بالبسيطة، وعلى إثرها تم التنسيق لنقل الحالات إلى مستشفى المويه العام.

تابعنا على eb60b60839.jpg تواصل معنا على197ed87705.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 11 شخصًا على طريق المويه في تصادم بين مركبتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا