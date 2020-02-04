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الصمعاني يرد على مطالب رفع المنع عن السفر تزامنًا مع إلغاء إيقاف الخدمات

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شكرا لقرائتكم الصمعاني يرد على مطالب رفع المنع عن السفر تزامنًا مع إلغاء إيقاف الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03

أكد أن أي وسيلة قانونية في النظام سيتم تطبيقها

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد وزير العدل، وليد الصمعاني، على مطالبات رفع المنع عن السفر تزامنًا مع قرار إلغاء إيقاف الخدمات، مشددًا على أن هذا هو النظام، وأي وسيلة قانونية في النظام سيتم تطبيقها.

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وقال الصمعاني في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين: إن الوزارة معنية بتطبيق النظام بحذافيره، مشددًا على أن أمر الحجز لا علاقة له بإيقاف الخدمات.

وتابع وزير العدل: أن التحول الرقمي ساعدنا على تحقيق درجات أعلى من الشفافية التي هي أساس في العمل العدلي، وبنهاية هذا العام ستصبح كافة الوثائق التي لها حجيّة إلكترونية.

وأردف الصمعاني: لا يتصور الآن أن شخصًا سنه 60 عامًا ولا يستفيد من إلغاء إيقاف الخدمات.

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