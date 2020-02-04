السعودية | صور.. ضبط وافدين بالسعودية يغشون الأرز بطريقة غريبة

شكرا لقرائتكم صور.. ضبط وافدين بالسعودية يغشون الأرز بطريقة غريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام فريق وزارة التجارة والاستثمار وبمساندة الحملة الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، بمداهمة وكر بأحد الأحياء وسط مدينة الرياض، تديره عمالة وافدة مكونة من 4 أشخاص ينتمون لجنسيات مختلفة، تقوم بالغش عبر تعبئة الأرز بأكياس علامات تجارية شهيرة يتم جمعها من المطاعم والمحال التجارية من ثم إعادة تعبئتها بنوعية أرز رديئة وأقل جودة قبل بيعها في الأسواق.

وكان المستودع الذي تمت مداهمته اليوم الأثنين قد وجد فيه ١٩٥٠٠ كيس أرز يحمل علامات تجارية شهيرة تم تعبئتها وترصيصها قبل وضع أختام الشركات الخاصة بالأرز لإيهام المستهلك.

وقال رئيس فريق وزارة التجارة والاستثمار بالحملة الأمنية المشتركة صالح العنزي:"يتم تسويق هذه البضاعة الرديئة على المحلات التجارية الصغيرة في الأسواق الشعبية".

وتضم الحملة الأمنية المشتركة الحملة وزارة التجارة والاستثمار وأمانة مدينة الرياض ووزارة العمل وشرطة منطقة الرياض والدفاع المدني والمرور ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.