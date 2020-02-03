“الصحة”: نطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع دخول “كورونا” إلى المملكة

أكدت وزارة الصحة أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى التي تم إجراؤها للطلاب العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية كانت سلبية. وأشارت إلى أن الطلاب سيبقون في العزل الوقائي المخصص لهم لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي الكامل لاستكمال الفحوصات الإضافية والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.