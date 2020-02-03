“المرور” يكشف متى يجب فحص السيارة الجديدة

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن السيارات الجديدة تخضع للإعفاء من الفحص الفني السنوي، وذلك لمدة تبلغ 3 سنوات. جاء ذلك بعد ورود سؤال للمرور من مغردة قائلة : ” سيارتي جديدة من الوكالة موديلها 2018 هل يلزم الفحص الدوري؟” .

فيما ردت إدارة المرور قائلة:” نظام المرور يُلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة”، مبينة أن الفحص يجرى لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.