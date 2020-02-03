بعد تعاون مع “مكافحة المخدرات السعودية”.. اليونان تضبط طنًا من الحشيش

أثمر تعاون سعودي عن تمكن السلطات اليونانية من إحباط أكثر من طن من الحشيش. ووفقًا لوكالات، قالت الشرطة اليونانية يوم الخميس إن السلطات لديها عثرت على أكثر من طن من الحشيش المعالج، مموهة بين شحنة من عجينة التمر المتجهة إلى البحر من لبنان إلى ليبيا.

وقال بيان للشرطة إن المخدرات عثر عليها في 16 يناير في حاوية سفينة على متن سفينة شحن توقفت في ميناء بيرايوس الرئيسي باليونان. وأشار البيان إلى التعاون مع السلطات الأمريكية والسعودية. يشار إلى أن مكافحة المخدرات السعودية حققت نجاحات عديدة في إحباط تهريب المخدرات.