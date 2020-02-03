الجهات الأمنية تباشر سرقة بطارية جهاز رصد السرعة بطريق السيل – الطائف

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة مساء اليوم الاثنين، بلاغاً عن تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة لسرقة على طريق مكة السيل باتجاه الطائف. وتفصيلاً.. ورد بلاغ للعمليات المشتركة من جهات الاختصاص عن تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي على طريق السيل للسرقة وإلحاق الضرر.
وباشرت الجهات الأمنية ممثلة بدوريات الأمن ومركز شرطة الشرائع واتضح أن الجهاز تعرض للفتح وسرقة بطارية التشغيل الخاصة بالجهاز فتم رفع البصمات وتسلم مركز شرطة الشرائع ملف القضية. يذكر أنه خلال العشرة أيام الماضية سجلت أربع حالات سرقة لأجهزة نظام الرصد الآلي في العاصمة المقدسة.
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