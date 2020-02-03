أمين الجوف يبحث دعم مهرجان الزيتون مع مدير الشركة الزراعية

بحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، اليوم الاثنين، مع مدير عام مشروع الشركة الوطنية الزراعية بالمنطقة علي محمد اللزام، دعم الشركة لمهرجان الزيتون.

جاء ذلك خلال زيارة مدير الشركة، لأمانة المنطقة، وشهد اللقاء شرحاً مفصلاً عن منتجات الشركة وما تقدمه للمنطقة.

وأضاف مدير الشركة أن الاهتمام بزراعة أشجار الزيتون في منطقة الجوف يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030؛ كون أشجاره لا تستهلك كمية مياه كبيرة وتحافظ على البيئة بكثافة الغطاء الشجري مما يحسن المناخ ويقاوم التصحر.

كما تناول اللقاء، استعدادات الأمانة بمهرجان الزيتون ودعم الشركة الوطنية للمهرجان من النواحي كافة؛ لإنجاحه.

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