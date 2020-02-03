افتتاح المعرض السعودي الدولي للتسويق والتجارة الإلكترونية 2 مارس

تشهد العاصمة السعودية الرياض، بدء انطلاقة فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية تحت شعار «لقاء مستقبل التجارة»، وذلك من 2-4 مارس المقبل في مركز الرياض للدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويستهدف المعرض جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، وسيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من رعاة التدريب يقدمها عدد من المتخصصين وإبراز عدد من قصص نجاح لعدد من رواد و رائدات الأعمال تنظمه شركة الرؤية الرقمية للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح المدير التنفيذي للمعرض صلاح العتيبي أن المعرض يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم آخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية مع وجود أكبر مزاد للتطبيقات الناشئة، ولقاء لمن يبحثون عن ممولين أو شركاء أو مستثمرين للتطبيقات الإلكترونية، ويستهدف المعرض جميع رواد الأعمال والمسوقين ولمن يمتلكون متاجر إلكترونية وكذلك لمن يريد الاطلاع على ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية.

ودعا العتيبي إلى تحميل تطبيق SIDMC الخاص بالتسجيل بالمعرض وورش العمل وحضور جلسات المعرض، الذي يهدف من خلال المشاركات لنشر ثقافة التسويق والتجارة الإلكترونية بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نشر التوعية في كيفية بناء المواقع و المنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية ومواكبة للنمو العالمي في التجارة الإلكترونية، كما يشارك في المعرض معظم القطاعات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، وكذلك معظم الشركات الإلكترونية الدولية والمحلية الكبرى والناشئة وشركات الدعم اللوجستي والنقل، ويعد أول معرض تقني في رئاسة قمة العشرين G20 وكذلك أول معرض رقمي في اعتبار الرياض العاصمة العربية الرقمية.

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