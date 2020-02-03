3 مشاهد توثق مواقف إنسانية لأمير الحدود الشمالية مع المواطنين

تداول مغردون مقطع فيديو يوثق مشاهد إنسانية، للأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية، مع المواطنين بمحافظة رفحاء.

ووثق مقطع الفيديو المتداول، لقاء الأمير فيصل مع مواطنات بمحافظة رفحاء؛ حيث استمع إلى مطالب إحداهن، واعدًا إياها بحل مشكلتها، قائلًا: «أبشري حاااضر.. اطمني دامك في ديرة العز والخير».

وخلال استماعه مشكلة طفل برفقة والدته، قال الأمير فيصل لها: «اعتبريه ولدي»، كما تسلم طلبًا مكتوبًا من مواطنة، موجهًا بحل مشكلتها، الأمر الذي قابلنه المواطنات بالدعاء له.

كما زار الأمير فيصل منزل مريض السمنة خلف بن عايض الشمري، خلال نفس الجولة، موجهًا مسؤولي الشؤون الصحية بالمنطقة بتأمين العلاج المناسب له.

وجدد الأمير فيصل التأكيد على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها، وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمنَّ على المواطن خلف الشمري بموفور الصحة والعافية.

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وأعرب المواطن الشمري عن سعادته بزياره سموه لمنزله وتوجيهه الكريم بتوفير العلاج المناسب له، واهتمامه ومتابعته لحالته.

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