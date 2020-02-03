الكرملين: الملك سلمان وبوتين اتفقا على ضمان استقرار السوق النفطية

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا هاتفيًّا على ضمان استقرار السوق النفطية.

وأشارت الرئاسة الروسية، إلى أنه خلال الاتصال الهاتفي، اتفق بوتين والملك سلمان على تنسيق الجهود بصيغة أوبك +، وفق «العربية».

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال وثيق مع القيادة السعودية، مشيرًا إلى أن الطرفين على استعداد لمناقشة التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.

وردًا على سؤال عما إن كان بوتين يعتزم مناقشة وضع النفط مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أو سمو ولي عهده، والتدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار، قال بيسكوف للصحفيين: تعلمون أن الرئيس على اتصال وثيق جدًا مع قيادة المملكة العربية السعودية، وإذا لزم الأمر ستجري مثل هذه الاتصالات وسنبلغكم بذلك.

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كانت وكالة «بلومبرج» للأنباء، قد نقلت عن مصادر مطلعة أن طلب الصين على النفط الخام تراجع بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا، أي بنسبة 20% من إجمالي الطلب، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد على الاقتصاد الصيني.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يدفع هذا التراجع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والدول المنتجة الحليفة من غير الأعضاء إلى خفض الإنتاج مجددًا. وتدرس هذه الدول عقد اجتماع طارئ خلال الشهر الجاري؛ لدراسة الموقف وعدم الانتظار إلى الموعد المقرر للاجتماع المقبل في التاسع من مارس.

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