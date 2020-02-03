3 مواعيد مهمة ينتظرها المواطنون في شهر فبراير.. تعرّف عليها

ينتظر المواطنون حول المملكة في مطلع شهر فبراير، صرف وإيداع عدد من برامج الدعم مثل «حساب المواطن» وإعانة الباحثين عن عمل، كما أن موعد الموجة الباردة تشغل بال المواطنين خاصة في الرياض.

موعد إيداع وصرف حساب المواطن

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في رده على المغردين، إن إيداع الدفعة الـ27 لشهر فبراير من حساب المواطن في حسابات المستفيدين المستحقين سيكون، يوم الاثنين، الموافق 10 فبراير2020م.

وأعلن برنامج حساب المواطن، الأربعاء الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ27 (شهر فبراير 2020)، داعيًا المواطنين للتحقّق من الأهلية عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

موعد صرف وإيداع دعم حافز في حسابات المواطنين

في الوقت ذاته، ينتظر المواطنون الباحثون عن عمل، موعد صرف وإيداع دعم حافز لشهر فبراير في حساباتهم البنكي، إذ قال الحساب الرسمي لخدمة العلامة التابعة لصندوق التنمية البشرية «هدف» على موقع «تويتر»: إن إيداع دفعات حافز المستحقة ستكون يوم 5 فبراير 2020م، للأفراد المؤهلين.

وردًّا على مستفيدين تساءلوا عبر «تويتر» عن مواعيد إعلان دورة الأهلية في برنامج حافز، قال الحساب الرسمي لخدمة العملاء التابع لـ«هدف»: إن إعلان دورة الأهلية يكون نهاية كل شهر ميلادي.

المواطنون ينتظرون موعد الموجة الباردة على معظم أنحاء المملكة

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وعلى صعيد الأجواء الباردة حول المملكة، ينتظر المواطنون زائرًا قطبيًّا يوم الجمعة المقبل الموافق 7 فبراير 2020م، إذ توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تحلَّ موجة باردة في يومي الجمعة والسبت 8 فبراير على مناطق معينة.

وقال كراني عبر حسابه على «تويتر»: «إننا سنعيش عملية مَدٍّ وجزر حراريَّيْن حتى 6 فبراير القادم، أما يوم الجمعة 7 فبرابر، فسيقترب الزائر القطبي من الأجواء».

وأضاف عن الموجة الباردة المرتقبة: «أنه في السبت (8 فبراير) يغطي الزائر القطبي، الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجيًّا. أما في الاثنين (10 فبراير) فيتحرك تحركًا متسارعًا ويغطي الوسطى، والغربية، والشرقية، حتى جنوب العاصمة الرياض، ويوم الأربعاء (12 فبراير) يغطي الزائر القطبي الجزيرة العربية».

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