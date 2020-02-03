الأرصاد عن «طقس الثلاثاء»: غيوم وسحب رعدية ممطرة على مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس الثلاثاء، غيومًا وسحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على تسع مناطق بالمملكة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحالة الجوية المتوقعة، تشمل مناطق، «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وأضافت الأرصاد أن تأثير السحب الرعدية الممطرة يمتد إلى منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ووفقًا لـ«هيئة الأرصاد»، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة .

أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

وتابعت «هيئة الأرصاد» أن الخليج العربي يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء بمختلف المناطق:

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