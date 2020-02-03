«مدني جازان» يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة وتوخي الحذر وذلك بناءً على التنبيهات المتقدمة والصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها.

وتهيب المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني على موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الحالات.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد ورفع جاهزيتها من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية مع تمنياتها بالسلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبّهت اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب.

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